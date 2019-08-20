Спецслужбы выявили крупные хищения в Минобороны Армении
В Армении Службой нацбезопасности страны выявлены хищения в крупных размерах в Министерстве обороны, сообщает пресс-служба СНБ.
По предварительным данным, должностные лица армянского военного ведомства вступили в преступный сговор с компанией-поставщиком и подписали договор о поставках по завышенной цене, передает Sputnik Армения. В результате Минобороны перечислило поставщику на 21,7 миллиона драмов (около 45 тысяч долларов) больше, чем рыночная стоимость товара.
В следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело.