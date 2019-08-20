Загадка с гибелью военного пилота Азербайджана

«Я собрал в интернете информацию о крушениях такого типа, ознакомился с ними. В большинстве таких аварий пилот катапультировался. С чем связано, что самолет, которым управлял Рашад, потерпел крушение, остается загадкой. Показания черного ящика и расшифровка данных прольют свет на это» , - заявил на церемонии похорон пилота потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочных полетов самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева его тесть Габиль Гусейнли, сообщает Report.

Г.Гусейнли напомнил, что исчезновение потерпевшего крушение самолета Р.Атакишиева с радара и прекращение радиосвязи произошло одновременно.

«Все покажут результаты расследования. Как мне известно, расшифровкой данных с черного ящика займутся в Азербайджане с привлечением специалистов», - сказал Г.Гусейнли.

«Мы верили, что Рашад вернется домой живым-невредимым. Но, к сожалению, этого не случилось. Рашад был отважным человеком, патриотом своей страны. У него остались двое прекрасных детей, и они продолжат путь своего отца, станут достойными личностями», - сказала супруга Р.Атакишиева Кенуль Гусейнова.

Напомним, что 24 июля в 22:00 потерпел крушение самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась. Останки пилота и самолета были обнаружены 20 августа.

Созданная по поручению министра обороны Азербайджана комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, проводятся следственные действия.