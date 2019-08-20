Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7

Возвращение России в G7 зависит от ситуации в Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французские диписточники.

"Мы приняли к сведению, что американцы желают реинтегрироваться с Россией в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу", - приводит агентство слова источника.

Собеседник агентства уточнил, что французский лидер планирует обсудить тему Украины с президентом США Дональдом Трампом на первой сессии предстоящего саммита Группы семи, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Накануне Трамп во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил о том, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. Позже телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации американского лидера сообщила, что он обсудил с Макроном по телефону приглашение РФ на саммит в следующем году. Встреча лидеров стран Группы семи 2020 года запланирована в США.