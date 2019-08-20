Смартфоны снижают продуктивность мозга

Ученые из Ратгерского университета США пришли к выводу, что использование смартфонов не позволяет разгрузиться мозгу от решения задач, сообщает РИА Новости.

В эксперименте участвовали 414 студентов. Их задача была составить анаграммы из 20 наборов букв, десять до и десять после перерыва.

Отмечается, что во время отдыха нужно было выполнить задание на смартфоне, компьютере и бумаге. Необходимо было сделать три покупки в магазине, уложиться в бюджет и обосновать выбор.

Согласно результатам исследования, те, кто пользовались смартфоном во время перерыва потратили на 19% больше времени при выполнении задания, чем остальные участники исследования. Кроме того, они решили на 22% меньше задач, чем респонденты других групп.

На основе анализа, ученые пришли к выводу, что телефоны препятствуют концентрации людей на других проблемах. Это связано с тем, что смартфоны приводят к мыслям человека о проверке мессенджеров, коммуникации с людьми или поиске постоянно обновляющейся информации. При этом другие средства техники, такие как ноутбук и домашний компьютер, это менее заметно.