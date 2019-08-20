Назарбаев призвал очистить экономику от несостоятельных компаний

Во время расширенного заседания политического совета правящей партии «Нур Отан» Назарбаев призвал навести порядок в реальном секторе экономики.

«Мы провели работу по очистке финсектора, Ербол, до твоего прихода (обращается к Досаеву). Вложили деньги, несмотря ни на что. Подняли, посмотрели. Если в реальном секторе не будет наведен порядок, через год мы будем иметь то же, что и в прошлом году. Согласен? Но если получатель кредита — несостоятельная компания, которая берет деньги и не может отдать — зачем нам держать такую компанию? Обанкротить надо. Мы боимся банкротить — в этом нет ничего страшного».

В качестве примера он привел США, где каждый год банкротится большое количество компаний.