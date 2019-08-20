Назарбаев призвал очистить экономику от несостоятельных компаний
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что нужно банкротить несостоятельные компании для оздоровления реального сектора экономики, сообщает агентство «Казинформ».
Во время расширенного заседания политического совета правящей партии «Нур Отан» Назарбаев призвал навести порядок в реальном секторе экономики.
«Мы провели работу по очистке финсектора, Ербол, до твоего прихода (обращается к Досаеву). Вложили деньги, несмотря ни на что. Подняли, посмотрели. Если в реальном секторе не будет наведен порядок, через год мы будем иметь то же, что и в прошлом году. Согласен? Но если получатель кредита — несостоятельная компания, которая берет деньги и не может отдать — зачем нам держать такую компанию? Обанкротить надо. Мы боимся банкротить — в этом нет ничего страшного».
В качестве примера он привел США, где каждый год банкротится большое количество компаний.