В Баку автохулиган набросился на полицейских с ножом

В Насиминском районе автохулиган напал на сотрудников полиции с донерным ножом, сообщает Report.

Согласно информации, водителю автомобиля Daewoo (99 PV 229) сотрудниками Дорожной полиции был дан приказ остановиться, так как он грубо нарушал правила дорожного движения. Однако водитель не выполнил этот приказ и продолжил хулиганские действие на дороге. Дорожная полиция, создав искусственную пробку, смогла задержать автохулигана в районе станции метро «28 мая».

После этого было установлено, что автохулиганом является ранее судимый житель Баку Мамедали Турабов. Он, выйдя из автомобиля, в ближайшей донерной схватил нож и напал на сотрудников Дорожной полиции. После этого он хотел нанести ранения себе.

Благодаря действиям сотрудников полиции намерения автохулигана были пресечены, он был задержан и доставлен в отделение полиции.