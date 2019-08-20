Министр отказался выполнять требование президента

Повод для президентского гнева кроется в междоусобице, разгоревшейся между министром и главой подчиненного ему департамента полиции и погранохраны.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала отправить в отставку министра финансов Мартина Хельме, заявив, что такому министру не место в правительстве. Однако Хельме отказался выполнить это требование, пишет Интерфакс.

На прошлой неделе Хельме, замещавший главу МВД Марта Хельме, своего отца, попытался уволить главу департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера. Поводом стало то, что Вахер сообщил сотрудникам о возможных сокращениях личного состава в связи с ожидаемым дефицитом госбюджета. Премьер Ратас указал Хельме, что увольнение главы полиции не находится в его компетенции, и вопрос должен решаться на уровне правительства.

Попытка уволить главу полиции вызвала недовольство президента и оппозиции. Оппозиционные партии заявили о намерении созвать внеочередное заседание парламента, чтобы на нем выразить недоверие премьер-министру.

В свою очередь, Хельме заявил, что сама президент не соответствует занимаемой должности и должна уйти.