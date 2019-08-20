Таможенники нашли наркотики в шоколаде фото
На Астаринском таможенном посту Главного южного территориального таможенного управления задержаны и опрошены граждане Азербайджана, пешком перешедшие ирано-азербайджанскую границу. Их ручная кладь также была проверена. Об этом haqqin.az сообщили в Государственном таможенном комитете.
Согласно информации, в ходе проверки в сумке одного из них были обнаружены четыре коробки с шоколадными конфетами. Было установлено, что внутри конфет находились посторонние предметы.
В коробках, помимо шоколадных конфет марки Nani и Eterno, были обнаружены упакованные в фантики 24 свертка с наркотическими и психотропными веществами. В 17 из них было 196 граммов метамфетамина, в шести - 191 грамм героина, в одном - около одного грамма опиума. Также выявлено десять таблеток метадона.
Отметим, что метадон включен во второй перечень "Наркотических средств, оборот которых на территории Азербайджанской Республики ограничен".
Ведется расследование.