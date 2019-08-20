На Астаринском таможенном посту Главного южного территориального таможенного управления задержаны и опрошены граждане Азербайджана, пешком перешедшие ирано-азербайджанскую границу. Их ручная кладь также была проверена. Об этом haqqin.az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, в ходе проверки в сумке одного из них были обнаружены четыре коробки с шоколадными конфетами. Было установлено, что внутри конфет находились посторонние предметы.