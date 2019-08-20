Мадуро рассказал о тайных переговорах с США

Венесуэльские чиновники ведут переговоры с США уже несколько месяцев, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает Associated Press.

По словам Мадуро, с его разрешения прошло несколько секретных встреч представителей США и Венесуэлы в тайных местах.

При этом накануне глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы назвал ложью утверждения о его переговорах с США.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в январе текущего года, после того как лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США, страны Европы и ряд латиноамериканских государств. Россия, Китай, Турция и Иран продолжают поддерживать Мадуро.