Экс-канцлера Германии обвинили в прелюбодеянии

На экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Южной Корее подали в суд за прелюбодеяние. Бывший супруг жены Шредера, Со Ёе Шредер-Ким, утверждает, что экс-канцлер завел с ней роман, когда они еще были женаты, что и привело к их разводу, сообщает The Telegraph.

"Истец, имя которого не называется публично, подал в суд на Шредера в своей родной стране, Южной Корее, где супружеская измена была декриминализована лишь в 2015 году и все еще может служить основанием для гражданского иска. Бывший муж требует 100 млн вон (68 тыс. фунтов) в качестве компенсации за "душевные страдания", которые, как он утверждает, он перенес", – пишет The Telegraph.

Сама Шредер-Ким эти обвинения опровергает. Она утверждает, что, когда она познакомилась со Шредером, ее брак с экс-супругом уже развалился и они не жили супружеской жизнью, говорится в статье.

"...Иск против Шредера основывается на необычных законах о браке в Южной Корее. Прелюбодеяние в стране считалось незаконным и до 2015 года могло наказываться лишением свободы на срок до двух лет. По этому закону были осуждены около 53 тысяч южнокорейцев", – указывает газета.