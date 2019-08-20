Девушку Бориса Джонсона не пустили в США

Как сообщается, 31-летняя Кэрри Симондс подала заявку на получение визы для поездки по работе, связанной с базирующейся в Штатах природоохранной организацией. Ее запрос был заблокирован. Отправиться за границу женщина должна была в ближайшие дни.

Предположительно, решение связано с ее поездкой в Восточную Африку в 2018 году, в ходе которой она посетила непризнанное государство Сомалиленд. Пятидневный визит она совершила вместе с подругой-правозащитницей Нимко Али. Та родилась в этих местах и выступает против практики женского обрезания.

Издание отмечает, что заявка могла быть автоматически заблокирована, если Симондс подавала ее через автоматизированную систему Esta. Теперь девушке британского премьера предстоит самостоятельно решать проблему с визой: Лондон не может направить Вашингтону официальный запрос от ее лица, поскольку она не является женой Джонсона.

Великобритания — одна из немногих стран, поддерживающих дипломатические отношения с непризнанной республикой. США же считают регион частью Сомали.

24 июля 55-летний Борис Джонсон официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании. Политик встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце, где она попросила его стать премьером и поручила сформировать кабинет министров.

В сентябре 2018 года было объявлено о начале бракоразводного процесса Джонсона с Мариной Уилер. Они женаты с 1993 года, у них четверо детей. Причиной назывались многочисленные измены политика. До это супруги дважды расходились.