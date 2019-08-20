Россия и Украина готовы обменять заключенных

Россия и Украина готовятся к обмену заключенными, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Отмечается, что в Украину вернутся моряки, которые были задержаны в Керченском проливе осенью 2018 года. Информацию также подтвердил украинский дипломат при условии анонимности.

Согласно информации, президенты РФ и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — обсуждали тему освобождения моряков в ходе их первого разговора 11 июля. Источник заявил, что по этой теме достигнута договоренность.

Кроме того, помимо возвращения всех моряков в Украину могут вернуться и другие заключенные.

По данным «Коммерсанта», России в обмен могут выдать бывшего главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, арестованного в прошлом году по обвинению в госизмене. Вышинский является гражданином РФ.