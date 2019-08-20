Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Грузии, несколько минут находясь над территорией грузинского села Гугутианткари на границе с Южной Осетией, заявили в Службе государственной безопасности Грузии.
«В связи с фактом активирована „горячая линия“, проинформирована миссия наблюдателей ЕС (МНЕС). Это очередное провокационное действие, которое наносит огромный ущерб обстановке безопасности на местах», — отмечают в СГБ Грузии.
С утра 21 августа югоосетинские пограничники возобновили установку столбов на грузино-югоосетинской границе, рядом с селом Гугутианткари Горийского района, пишет EADaily.