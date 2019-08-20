В Баку мальчика заковали в цепи. В социальных сетях распространилась фотография, где он сидит на подоконнике с закованными в цепи ногами. После распространения этого фото в соцсетях правоохранительные органы начали расследование данного факта, сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщил журналистам глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев, 20 августа к ним поступила фотография закованного в цепи мальчика, снятая в здании, расположенном на улице Джавадхана в Насиминском районе.

«Расследование факта нечеловеческого обращения с ребенком сразу было взято на контроль руководством Главного управления полиции Баку. Насиминскому районному управлению полиции были даны распоряжения по расследованию данного факта», - сказал Э.Гаджиев.

В ходе расследования было установлено, что приехавшая из Евлахского района мать мальчика Шахана Исмаилова вместе со своей сестрой Айгюн Исмаиловой в арендованной квартире заковывали в цепи О. Г. 2010 рождения, уходя на работу – с 08:00 до 00:00, чтобы он никуда не убегал.

Как отметила мать ребенка, она делала это потому, что ее сын – «трудный ребенок».

Ш.Исмаилова призналась, что привезла сына на летние каникулы из Евлахского района в Баку и приковала его цепью в доме, где проживала.

В ходе расследования цепь была обнаружена во время соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела общественной безопасности Насиминского РУП совместно с 19-м отделением полиции, составлен протокол.

Собранные по факту материалы переданы в прокуратуру.