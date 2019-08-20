Назван способ уберечься от ранней смерти

Ученые Университет Вандербильта в США пришли к выводу, что заядлые курильщики со стажем 20 лет могут значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение пяти лет, если бросят курить. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, пишет «Лента.ру».

Специалисты проанализировали данные, полученные в 1954-2014 годах при участии 8770 человек, чтобы определить эффект на сердечно-сосудистую систему от полного или частичного прекращения употребления сигарет. Кроме того, учитывался риск инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и смерти от нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы. Результаты показали, что у бывших курильщиков организм восстанавливается сравнительно быстро. Это наблюдается даже у тех, кто курил несколько десятилетий.

В течение первых пяти лет вероятность нарушений функций сердца и сосудов снижается на 39 процентов. Однако, чтобы риск заболеваний снизился до уровня никогда не куривших людей, требуется от 10 до 25 лет.

По оценкам, курение сигарет является причиной 20 процентов смертей из-за инфарктов, инсультов и других заболеваний кровеносной системы.