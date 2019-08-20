Путин отправился в Финляндию

Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки по приглашению президента Финляндии Саули Ниинистё, где планирует обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества и рассмотреть ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе отношения РФ с Европейским Союзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС, передает РИА Новости.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, помимо обсуждения перспектив восстановления конструктивного диалога России с Евросоюзом, участники переговоров намерены затронуть вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, вопросы взаимодействия в Арктике, безопасность в районе Балтийского моря.