Нефть стремительно дорожает: Brent – выше $61

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на сигналах снижения запасов топлива в США и новости о продлении ограничений на нефтедобычу в Канаде.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,98 (1,63%) - до $61,01 за баррель. Цена Brent превысила $61 за баррель впервые за неделю.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,72 (1,28%) - до $56,85 за баррель.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов этого топлива в США на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей.