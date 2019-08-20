Астронавты НАСА вышли в открытый космос

Астронавты НАСА Ник Хейг и Андрю Морган вышли в открытый космос, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что их задачей является завершение работ по установке стыковочного адаптера на Международной космической станции (МКС). Они должны закончить его установку. Адаптер будет использоваться для стыковки коммерческих космических кораблей.

Отмечается, что сначала шлюзовый отсек покинул астронавт Хейг, затем Морган. Для Хейга это третий выход в открытый космос, для Моргана же это «дебют».

Астронавты перевели скафандры в режим автономного питания в 15.27. Им предстоит провести на внешней поверхности станции около 6,5 часов.