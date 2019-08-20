В строительство завода были вложены инвестиции в размере 2 млн манатов, половину из которых составили иностранные капиталовложения. В будущем объем инвестиций в предприятие достигнет 11 млн манатов, что позволит еще больше расширить структуру производства.

Завод является совместным азербайджано-китайским предприятием, принадлежащим ООО «Электрогаз», и обладает производственной мощностью 120 тыс. комби в год. В настоящее время на заводе работают 30 человек. В будущем на предприятии предусматривается открытие еще около 200 рабочих мест.

21 августа на территории Апшеронского района при поддержке государства, местных и китайских инвестиций начал работу завод по производству системы отопления комби. Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики.

Помимо внутреннего спроса, продукция завода будет экспортироваться в зарубежные страны под брендом «Made in Azerbaijan». На церемонии открытия завода, в которой приняли участие представители ряда государственных структур, местные и китайские предприниматели, был представлен документ о привлечении инвестиций в ООО «Электрогаз». Данным документом компании предоставляется ряд льгот. К примеру, согласно документу о привлечении инвестиций, компания сроком на семь лет освобождается от уплаты 50% налога на прибыль, налогов на имущество и землю, НДС на ввозимое оборудование и технику и таможенных пошлин.

Выступивший на мероприятии председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Мамедов сообщил о целенаправленных мерах и реформах по улучшению бизнес-климата, инвестиционных условий и развитию предпринимательства в стране, проводимых под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, и довел до сведения участников информацию о мерах государственной поддержки по вводу завода в эксплуатацию.

Как отмечалось, Агентством была оказана всесторонняя поддержка ООО «Электрогаз», в том числе проведены встречи с местными и иностранными инвесторами. Зарубежные инвесторы были проинформированы о состоянии бизнес-климата и механизмах государственной поддержки в Азербайджане, им также были оказаны консалтинговые услуги и юридические консультации.

Открытие завода по производству комби внесет значительный вклад в развитие ненефтяного сектора, создание рабочих мест в стране и удовлетворение спроса на системы отопления с помощью местного производства. Рассказав о работе завода, директор ООО «Электрогаз» Эльнур Джамили отметил значительную роль мер по развитию предпринимательства в стране и поддержке частного сектора в вопросе привлечения иностранных инвестиций и подчеркнул возможности, предоставляемые в документе о привлечении инвестиций для еще большего расширения деятельности бизнесменов.

Китайский инвестор завода Луи Фуджин рассказал о деятельности представляемой им компании, отметив благоприятные инвестиционные условия, созданные в Азербайджане для местных и иностранных инвесторов, и всестороннюю поддержку АРМСБ, оказанную в ходе реализации проекта. Заместитель директора Фонда социального развития вынужденных переселенцев Вугар Имранов сообщил о заказах для завода, размещенных строительными компаниями, с которыми сотрудничает Фонд, и об их удовлетворенности качеством произведенной продукции. Затем участники мероприятия ознакомились с работой и производственными процессами предприятия.