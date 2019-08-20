Поездки в рамках проекта Azercell «Цифровой мир в регионах», сумевшего сплотить десятки тысяч людей, успешно продолжаются.

Проект, который начался с визита в город Нахчыван, был встречен с большим интересом в Шаруре, Ордубаде, Губе, Хачмазе, Гусаре, Сумгайыте, Исмаиллы, Шамахе, Габале, Гёйчайе, Шеки, Загатале, Барде, Мингячевире и Евлахе. Очередной визит компании в рамках данного проекта был организован в город Лянкяран. В мероприятии, в котором приняли участие более 7 тысяч человек, наряду с развлекательными и интеллектуальными играми, жители города имели возможность попытать свои силы в играх виртуальной реальности, выиграть призы и ознакомиться с услугами компании Azercell соответствующими мировым трендам.

16-го августа представители компании Azercell посетили детский неврологический санаторий в Мингячевире, а 19-го августа смешанный детский дом имени О. Мирзаева в Лянкяране. Azercell подарил школьные принадлежности ученикам вышеуказанных детских домов. В то же время, к поездке организованной в Лянкяран, присоединились «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника» Azercell, которые оказали медицинскую помощь десяткам тысяч людей за период своей деятельности. Клиники обследовали около 40 детей.

Стоит подчеркнуть, что компания Azercell, являющаяся выбором большинства пользователей мобильной связи, усилила и расширила свою сеть 4G по всей стране в 2018-2019 годах. С целью сделать более доступными инновации мира технологий благодаря высокоскоростному интернету, за последние полгода компания Azercell инвестировала более 63 млн манатов в развитие телекоммуникационной отрасли в стране. В результате этого компания достигла 86,2 % роста в охвате населения и 61,4 % роста в географии покрытия. Кроме того, ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE -до 16%. На сегодняшний день около 60 регионов страны, включая Баку и Апшерон, покрыты сетью 4G.

Встречайте «Цифровой мир» Azercell 21-го августа в Газахе, 22-го в Товузе, 24-го в Шамкире и 26-го в Гяндже!