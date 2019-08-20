Согласно судебному решению, Ариф Аскеров и его сын Эльнар должны выплатить Фонду страхования вкладов 92 тысячи 622 доллара. Причиной этого стало то, что Эльнар Аскеров в бытность своего отца заместителем министра в ноябре 2015 года взял кредит в Dəmirbank, и по сей день его не выплатил. А так как отец Эльнара Аскерова был официальным поручителем при получении кредита, то обязательства по возвращению кредита возложены и на него.

Верховный суд Азербайджана вынес решение в отношении Арифа Аскерова, который до 2017 года занимал должности заместителя министра транспорта, а до этого на протяжении 11 лет (2004-2015 г.г.) возглавлял ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Ариф Аскеров считался «правой рукой» бывшего министра транспорта, олигарха Зии Мамедова.

На какие цели Эльнар Аскеров брал кредит в банке по сей день неизвестно. Однако, предположительно, этот кредит сына замминистра связан с делом о многомиллионном мошенничестве, в которое оказался вовлеченным и он. Напомним, по обвинению в мошенничестве были арестованы два кузена Эльнара Аскерова - Эмин и Рахиб Гусейновы. Haqqin.az в своих журналистских расследованиях еще несколько лет назад выявил, что родственники высокопоставленного лица обманули нескольких человек под предлогом крупного заработка на продаже постельных принадлежностей для ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по многократно завышенной цене. Их обоих признали виновными в присвоении десятков миллионов манатов. По этому делу потерпевшими признаны около 50 человек. Однако на суде братья Гусейновы заявили, что в этой мошеннической схеме они не играли ведущую роль – они просто собирали деньги и передавали их Эльнару Аскерову.

Гусейновы, заявившие о том, что людей обманул Эльнар Аскеров, утверждали, что в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью («Бандотдел») Ариф Аскеров выплатил некоторым потерпевшим миллионы долларов. Предполагается, что банковский кредит был взят именно на погашение материального ущерба пострадавшим.

Решением Бинагадинского районного суда отец и сын Аскеровы должны были заплатить 92 тысячи 622 доллара, 86 тысяч 6 долларов из которых – это основной долг, 6 тысяч 925 долларов – проценты, и 1 доллар – штраф.

Аскеровы оспорили решение районного суда. По их мнению, Бинагадинский районный суд не мог рассматривать это дело. Они подали жалобу с требованием о направлении этого дела в Первый бакинский административно-экономический суд, однако судья отклонил данное ходатайство. Бакинский Апелляционный суд, а затем и Верховный суд оставили в силе решение Бинагадинского районного суда.

Утверждается, что сын бывшего замминистра не вернул взятые им в банках кредиты. Так, наряду с Dəmirbank, на него подали в суд банки Bank of Baku и «Bank Standard (так как последний ликвидирован, истцом в суде выступает Фонд страхования вкладов).

На заседании суда по иску Bank of Baku адвокат Э.Аскерова заявил, что это дело должен рассматривать не Бинагадинский районный суд, а Наримановский, так как несмотря на то, что Э.Аскеров зарегистрирован в Бинагадинском районе, на самом деле он проживает в Наримановском. Но и это ходатайство не было удовлетворено и было принято решение о рассмотрении этого дела в Бинагадинском районном суде.

Иск Фонда страхования вкладов к Э.Аскерову из-за его долга Bank Standard сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде.