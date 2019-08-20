Россия и США поддержали действия Израиля против Ирана

Израиль таким образом обеспечит свою безопасность, полагают в Москве и Вашингтоне. По их мнению, Израиль должен продолжать отслеживать действия Ирана в Сирии и Ираке и наносить новые удары по угрожающим еврейскому государству целям, например, по высокоточным и дальнобойным ракетным комплексам.

Израиль за последние несколько недель нанес три удара по иранским базам в Ираке после того, как Россия и США дали на это согласие. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на арабскую газету Asharq al-Awsat.

Так, 20 августа Израиль нанес удар по складу вооружения проиракского шиитского ополчения, поддерживаемого Тегераном, на авиабазе Балад в 80 километрах от Багдада. В результате было уничтожено не менее 50 хранившихся на объекте ракет. Ранее в августе Израиль атаковал еще один склад боеприпасов к юго-западу от Багдада, принадлежащий шиитским ополченцам. Тогда погиб один мирный житель, 13 человек были ранены.

The Jerusalem Post напоминает, что Израиль неоднократно предупреждал, что не допустит иранского присутствия как в Ираке, так и в Сирии. Еврейское государство не отрицает удары с воздуха по складам с вооружением ополчения в Ираке.

Иран напрямую финансирует и снабжает иракских ополченцев, которые с 2016 года борются с «Исламским государством».

После ирано-иракской войны (1980-1988) отношения между соседними странами остаются напряженными. Иран поддерживает шиитское ополчение в Ираке. Взаимоотношения Ирака и США остаются конфликтными с тех пор, как Штаты вторглись в страну с целью свержения власти (2003-2011). Ирак обвиняют в разработках ядерного оружия массового поражения и пытаются противостоять ему. Россия сотрудничает с Израилем в вопросе урегулирования ситуации в Сирии, а также заявляет о готовности способствовать диалогу между Ираном и Израилем.