Азербайджанцы активно скупают турецкую недвижимость

Турция для азербайджанцев привлекательна не только для отдыха, но и для постоянного проживания с сопутствующим приобретением недвижимости. Так, в июле 2019 года жители нашей страны приобрели в Турции 92 квартиры, что на 26% превышает число аналогичных сделок за июль 2018 года, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на данные Института статистики Турции.

Всего с начала года и до конца июля азербайджанцы купили в Турции 623 квартиры, что на 27,9% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

За 2018 год азербайджанцы купили в Турции 1250 квартир.

Отметим, что турецкая невижимость пользуется стабильно высоким спросом среди иностранных граждан. В этом азербайджанцев опережают граждане Ирака, купившие за июль этого года в Турции 734 квартиры, Ирана — 464 квартиры, Кувейта — 219, Саудовской Аравии — 218, России — 215, Афганистана — 163, Германии — 158, Йемена — 140, Иордании — 139, Великобритании — 124.