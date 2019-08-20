Хаменеи: «Легкий доход от нефти - большая беда»

Правительство Ирана должно решить вопрос зависимости страны от нефтяных доходов. Об этом верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани и членами правительства, сообщает РИА Новости.

По его словам, избавление страны от зависимости от нефтяных доходов – ключ к решению существующих экономических проблем.

«Эта старая проблема, в действительности, в итоге пошла во вред развитию страны», - сказал Хаменеи, отметив, что «легкий доход» от экспорта нефти - «большая беда».