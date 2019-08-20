Ильхам Алиев наградил сотрудников Особой службы госохраны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Особой службы государственной охраны. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, за отличие в выполнении служебных обязанностей военнослужащие и гражданские работники Особой службы государственной охраны награждены орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, медалями «За Родину», «За мужество», «Терегги», «За военные заслуги».
Со списком награжденных можно ознакомиться по следующей ссылке.