Журналисты объявили бойкот после увольнения оскорбившего Путина коллеги

«Из-за событий на канале программа «Курьер» не выйдет в эфир», — говорится в единственном за 21 августа сообщении. «Журналисты информационной службы находятся в режиме бойкота», — пишет «Росбалт».

Журналисты грузинского телеканала «Рустави 2» объявили бойкот после увольнения коллеги Георгия Габунии, оскорбившего в эфире президента России Владимира Путина. Новости на сайте телеканала не выходят в течение суток.

Накануне гендиректор «Рустави 2» Паата Салия объявил о решении уволить главу информационной службы Нодара Меладзе, продюсера Георгия Лаперашвили и ведущих авторских программ Эку Квеситадзе, Георгия Габунию и Нануку Жоржолиани. После этого ведущие вечерней программы «Курьер» Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили в прямом эфире заявили, что увольняются. Программа была приостановлена.

Сегодня в эфире телеканала не было утренних и дневных новостных программ. С ночи на интернет-сайте телекомпании не обновлялась информационная лента. Источник в телекомпании сообщает, что руководство ведет переговоры о выходе 15-часового выпуска «Курьера». Но журналисты информационной службы «находятся в режиме бойкота», и это вряд ли произойдет.

Инцидент на телеканале, когда Габуния матерными выражениями оскорбил российского лидера, произошел 8 июля. У здания телеканала началась акция протеста, «Рустави 2» на время прекращал вещание. Габуния был отстранен от эфира на два месяца.