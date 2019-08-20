Глава Apple поделился фото Бакинского бульвара

Генеральный директор и менеджер американской корпорации Apple Тим Кук в восторге от фотографии, сделанной в Баку российским фотографом Михаилом Затуливетровым.

На своей Twitter-странице он поделился фото, сделанным на Приморском бульваре в Баку.

«Ошеломляющее фото Доломитов от Кэролин Стейг и захватывающий момент на побережье Баку от Михаила Затуливетрова», – подписал фотографии глава Apple. 

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