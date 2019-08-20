Глава Apple поделился фото Бакинского бульвара
Генеральный директор и менеджер американской корпорации Apple Тим Кук в восторге от фотографии, сделанной в Баку российским фотографом Михаилом Затуливетровым.
На своей Twitter-странице он поделился фото, сделанным на Приморском бульваре в Баку.
«Ошеломляющее фото Доломитов от Кэролин Стейг и захватывающий момент на побережье Баку от Михаила Затуливетрова», – подписал фотографии глава Apple.
Stunning photo of the Dolomites by Carolin Steig (IG: WeTravelTheWorld) and a captivating moment on a Baku beach by Mikhail Zatulivetrov (IG: iamzatulivetrov) pic.twitter.com/yq5cRy4a4L— Tim Cook (@tim_cook) 19 августа 2019 г.