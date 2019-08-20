Хуситы пообещали США «большие сюрпризы»

Боевики йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о том, что продолжат сбивать беспилотники США и «правительственной коалиции», передает Reuters.

«В нашем небе больше не будет нарушений, как это было раньше. В ближайшие дни всех ждут большие сюрпризы», — заявил в твиттере военный представитель хуситов Яхья Сария.

Напомним, вечером 20 августа средства противовоздушной обороны хуситов сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар. В Центральном командовании ВС США заявили, что им известно о сбитом беспилотнике.