Прокуратура занялась заковавшей сына в цепи матерью

В Бакинской прокуратуре возбуждено уголовное дело в отношении Шаханы Исмаиловой, приковавшей своего несовершеннолетнего сына цепями. Об этом haqqin.az сообщили в столичной прокуратуре.

Согласно информации, в результате проведенного разбирательства уголовное дело возбуждено по статье 145.2.3 (незаконное лишение свободы в отношении лица, не достигшего совершеннолетия).

При осмотре места происшествия были изъяты вещественные доказательства, установлены и допрошены свидетели, назначены медицинские и судебно-психологические экспертизы.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по делу.