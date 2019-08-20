Кремль анонсировал телефонный разговор Эрдогана и Путина

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - могут провести телефонный разговор в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Эрдоган намерен обсудить по телефону с Путиным ситуацию в Идлибе, сообщает ТАСС.

"Не исключено", - ответил представитель Кремля на вопрос, возможен ли такой контакт между лидерами РФ и Турции в предстоящие дни.

На уточняющий вопрос, состоится ли такой разговор в среду, Песков сказал: "Сегодня нет".