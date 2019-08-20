Самолет Airbus A340, на котором в Москву должен был вылететь глава МИД Германии Хайко Маас, оказался неисправен. Политику пришлось лететь в российскую столицу на запасном лайнере А310, сообщает Spiegel-online.

У лайнера обнаружились проблемы с гидравлической системой. Министру и делегации пришлось вылететь бортом ВВС ФРГ, на котором обычно транспортируют военных. Маас вылетел в Москву по расписанию, передает ТАСС.

Напомним, 13 августа сообщалось, что главе МИД Германии пришлось воспользоваться запасным самолетом, чтобы попасть на заседание СБ ООН в Нью-Йорке – тогда сломался А321, который пришлось заменить на А319. Всего за полгода Маас был вынужден пять раз менять самолеты. До этого проблемы с самолетами возникали у канцлера Германии Ангелы Меркель, министра финансов Германии Олафа Шольца, президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.