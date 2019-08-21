Лукашенко рассказал об «оборзевших» силовиках

По словам белорусского лидера, народ в стране думает, что правоохранителей в первую очередь интересуют цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов раскритиковал силовиков, которые допускают фальсификации в ходе расследования, пишет Sputnik Беларусь.

Президент также рассказал о случаях, когда правоохранители злоупотребляли силовыми методами, оказывали давление на подозреваемых и даже на судей.

«Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», — заявил Лукашенко.

Также правоохранители практикуют прямое давление на участников уголовного процесса, что является недопустимым, считает Лукашенко.