Говорить о своих планах после 2024 года, когда истечет срок президентских полномочий, пока преждевременно, заявил глава российского государства Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

Путин на вопрос «На какой позиции вы видите себя после 2024 года?»: Об этом еще рано говорить, сейчас еще только 2019-й pic.twitter.com/LpJpkrJZe6

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», – ответил Владимир Путин на вопрос о том, на какой позиции он видит себя по окончании его президентского срока.

Отметим, что в июле в интервью итальянской газете президент России заявил, что при такой стремительной динамике, которая сейчас наблюдается в мире, трудно делать прогнозы: «Поверьте, мне есть чем заняться в том качестве, в котором я нахожусь».