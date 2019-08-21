Путин о планах после 2024 года: «Об этом рано говорить» видео
Говорить о своих планах после 2024 года, когда истечет срок президентских полномочий, пока преждевременно, заявил глава российского государства Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.
Путин на вопрос «На какой позиции вы видите себя после 2024 года?»: Об этом еще рано говорить, сейчас еще только 2019-й pic.twitter.com/LpJpkrJZe6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 21, 2019
«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», – ответил Владимир Путин на вопрос о том, на какой позиции он видит себя по окончании его президентского срока.
Отметим, что в июле в интервью итальянской газете президент России заявил, что при такой стремительной динамике, которая сейчас наблюдается в мире, трудно делать прогнозы: «Поверьте, мне есть чем заняться в том качестве, в котором я нахожусь».