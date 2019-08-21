Путин о планах после 2024 года: «Об этом рано говорить» видео

Говорить о своих планах после 2024 года, когда истечет срок президентских полномочий, пока преждевременно, заявил глава российского государства Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», – ответил Владимир Путин на вопрос о том, на какой позиции он видит себя по окончании его президентского срока.

Отметим, что в июле в интервью итальянской газете президент России заявил, что при такой стремительной динамике, которая сейчас наблюдается в мире, трудно делать прогнозы: «Поверьте, мне есть чем заняться в том качестве, в котором я нахожусь».

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