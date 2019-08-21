Миру предсказали радиационную катастрофу

Северокорейское урановое предприятие сбрасывает радиоактивные отходы в соседнюю реку, подвергая сотни тысяч людей риску рака и болезней головного мозга. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о городе Пхенсане в провинции Северная Хванхэ, где находятся урановые рудники. Отмечается, что там же, на заводах, производится очистка и обогащение урана, после чего грязная вода, судя по снимкам со спутника, сливается в реку Йесоган, которая впадает в Желтое море.

Эксперты утверждают, что такие отходы содержат радиоактивный радий и другие тяжелые металлы, в результате чего как минимум 400 тысяч человек подвергаются риску рака и других тяжелых болезней. Отмечается, что это продолжается не менее 16 лет.