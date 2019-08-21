Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев. Список возглавил Дуэйн Джонсон.
По данным издания, Джонсон заработал с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года 89,4 миллиона долларов. В прошлом году его доходы составили 119 миллионов долларов, тогда он уступил лидерство в рейтинге Forbes Джорджу Клуни. В новый список Клуни попасть не удалось, пишет «Лента.ру».
Второе и третье места в рейтинге заняли звезды франшизы «Мстители» Крис Хемсворт (76,4 миллиона долларов) и Роберт Дауни-младший (66 миллионов долларов).
В десятку также вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.
23 августа будет опубликован список самых высокооплачиваемых актрис.