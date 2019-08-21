С Атакишиевым прощались Фуад Алескеров, Закир Гасанов, Али Нагиев…

Сегодня состоялись похороны военного пилота полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева. Haqqin.az подробно проинформировал читателей о церемонии торжественных похорон, организованных правительством Азербайджана.

Некоторые оппозиционные СМИ и ряд блогеров растиражировали в сети информацию о том, что высшие правительственные источники проигнорировали церемонию похорон, и в последний путь Р.Атакишиева проводили лишь сослуживцы и родственники.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны Азербайджана, данная информация имеет клеветнический характер и носит в себе попытку принизить уровень торжественных похорон трагически погибшего во время исполнения служебного задания военного пилота. Среди ритуальных венков, посланных на церемонию, особое внимание привлекли венки, посланные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. А в церемонии прощания с Р.Атакишиевым приняли участие высокопоставленные представители азербайджанского правительства. В похоронах участвовали все руководство Минобороны во главе с министром Закиром Гасановым и его заместителем Керимом Велиевым, помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев и другие официальные лица.