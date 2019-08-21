Конечно, не весь Рим настроен на конфронтацию с Евросоюзом, а партия «Лига Севера» во главе со своим лидером Маттео Сальвини. Последний, будучи вице-премьером и министром внутренних дел, отказался работать с премьером Джузеппе Конти, который представляет «Пять звезд», другую партию, составившую правительственную коалицию. Конти подал в отставку, и правительство, проработавшее 14 месяцев, прекратило свою работу.

Популярность «Лиги» выросла благодаря жесткой антииммигрантской политике министра внутренних дел Маттео Сальвини. За год удалось снизить число беженцев на 75%, с 42 тысяч до 10 тысяч. Одно из недавних решений – борьба с частными и неправительственными организациями, которые спасают беженцев, переплывающих Средиземное море, чтобы достичь берегов Италии. Их будут штрафовать на огромные суммы и изымать суда. Итальянцам, чувствительным к проблеме незаконной иммиграции, эти меры по вкусу.

Причины, по которым Маттео Сальвини еще 8 августа заявил, что не хочет оставаться в коалиции с «Пятью звездами» и требует досрочных выборов, всем понятны: «Лига» сейчас находится на пике популярности. Еще на майских выборах в Европарламент партия получила убедительно высокий результат, после этого и без того натянутые отношения в правительственной коалиции осложнились. За время совместной работы союзные партии поменялись местами в поддержке избирателей. Если в марте 2018 года «Лига» получила 17,4% голосов, то сейчас, согласно опросу агентства AGI и YouTrend, партия Сальвини набрала бы 36,8%. У «Движения 5 звезд», наоборот, было 32,7%, а стало 17,6%.

Для Италии это не бог весть какое событие, страна славится частой сменой правительств, их тут было с 1946 года целых шестьдесят шесть. Но в этот раз есть некоторые обстоятельства, которые заставляют более настороженно отнестись к политическим играм, чем обычно.

Непосредственным поводом для ссоры с премьером для Сальвини стал законопроект о строительстве железной дороги между Турином и Лионом, проект которой не понравился депутатам из «Пяти звезд». Но очевидно, что в «Лиге» были готовы воспользоваться любым случаем, чтобы сыграть в свою игру.

Между тем пока результат этой операции зависит от президента Серджо Маттареллы. Он объявит досрочные выборы только тогда, когда исчерпает возможности образовать коалиционное правительство из депутатов действующего парламента. В теории это может быть объединение Демократической партии с «Движением 5 звезд», на двоих у них 349 мест в парламенте из 630. Но пока в обеих партиях не горят желанием объединяться.

Проблема, однако, в том, что 15 октября нужно принимать бюджет, а без коалиции это сделать практически невозможно. На октябрь как раз и придутся выборы, если у Маттареллы не выйдет слепить новое правительство. Отсюда идея создать техническое правительство, а выборы провести уже после принятия бюджета.

Но эти проблемы меркнут перед перспективой триумфальной победы «Лиги Севера» на будущих выборах. Дело в том, что Сальвини категорически отказывается уступать требованиям ЕС и приводить финансы Италии в порядок. Брюссель настаивает, чтобы итальянское правительство сократило дефицит бюджета, повысило пенсионный возраст и увеличило налог на добавленную стоимость. «Лига» под лозунгами заботы об итальянцах игнорирует эти требования. Зато у Маттео Сальвини есть любимая идея ввести единый налог, который будет стоить бюджету от 30 до 40 миллиардов евро. Это при том, что государственный долг Италии и так превышает два триллиона евро и является самым большим в Евросоюзе после Греции. С другой стороны, экономика Италии давно не растет, а бедность не уменьшается.

Эксперты говорят, что дефолт Италии в условиях, когда политики сопротивляются необходимым, но непопулярным шагам, практически неизбежен, и Брюссель, обеспокоенный тем, что неприятности в итальянской экономике могут больно ударить по всему ЕС, может принять жесткие меры, напоминающие те, что были предприняты в отношении Греции: строгий внешний надзор за государственными расходами, ограничение доступа к европейским кредитам, а то и штраф размером в 1% ВВП.

Так вопрос не в том, победит ли Маттео Сальвини и его партия на следующих выборах, а в том, что Италия с этой победой будет делать и чего ей эта победа будет стоить.