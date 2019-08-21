Вашингтон пообещал $5 миллионов за главарей ИГИЛ

Госдепартамент США назначил вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, которая поможет в поимке трех главарей группировки "Исламское государство". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию") предлагает вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение трех ключевых главарей ИГ: Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахмана аль-Маула, Сами Джасема Мухаммеда аль-Джабури и Муатаза Наумана Абд Наефа Наджема аль-Джабури", - цитирует ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Программа Rewards for Justice реализуется с 1984 года. В настоящее время самую большую сумму - $25 млн - Вашингтон предлагает за информацию, которая приведет к поимке или ликвидации "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Столько же Вашингтон обещает тому, кто расскажет о местонахождении нынешнего главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, предположительно скрывающегося в Пакистане.