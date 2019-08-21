Впервые в истории министерство финансов Германии рассматривает возможность накачивания в развитие экономики гигантской суммы - 50 миллиардов евро. Это результат опасений правительства о будущем экономики страны. Ей грозит рецессия.

Эта программа означает, что каждая польская семья получает ежемесячную дотацию в размере 500 злотых (примерно 100 евро — прим. авт. ) на каждого ребенка. Это серьезное подспорье в семейном бюджете. Есть программа «Жилье+», которая действует для поддержки молодых семей в приобретении жилья. Как и было обещано в предвыборный период, снижен пенсионный возраст.

Надо отметить, что правительство партии «Право и справедливость» еще в 2015 году, перед выборами в парламент, провозгласило политику поддержки семей «500+».

Тревожный факт: во втором квартале текущего года совокупный продукт немецкой экономики уменьшился на 0,1 процента. В то же время соседка немцев по Евросоюзу — Польша показывает продолжающийся уверенный рост ВВП — 4,4 процента.

Несомненно, реализация этих и других социальных программ нашла массовую поддержку среди населения. Не случайно в последние годы отмечен рост рождаемости в Польше, а партия продолжает оставаться во главе рейтингов незадолго перед новыми выборами в парламент, где у «Права и справедливости» уверенное большинство.

— Рост экономики Польши в четыре раза выше, чем в целом в зоне евро, — в интервью польскому телевидению говорит Ежи Квечиньски, министр инвестиций и развития. — И в три раза быстрее, чем в целом в Евросоюзе. И это, конечно, не случайность, а результат целенаправленной политики.

Сейчас Берлин хочет, по примеру Польши, поднять экономику увеличенными денежными вливаниями. Как утверждают немецкие экономисты, пока что немцы связаны по рукам, если говорить о стимуляции экономики, а именно процентными ставками, так как, в отличие от Польши, в Германии валютой является евро.

— Евро — порочная конструкция. Она может поддерживаться только благодаря политике, которая продолжительное время уничтожает способность немецкой экономики к конкуренции и ослабляет банковскую систему, — так считает немецкий экономист Маркус Кралль и продолжает:

— Евро держится на плаву благодаря нулевой процентной ставке. В противном случае, Италия, Франция, Греция и другие страны давно бы банкротировали. (Его точку зрения приводит польское агентство ПАП — прим.авт.).

Экономисты этой страны «старой Европы» громко признают, что для Германии, которая использует евро больше, чем другие страны, это является одновременно большим отягощением, так как Берлин не может проводить суверенной фискальной политики, как это может делать Польша, имеющая собственную валюту.

Петр Пёнкошь, старший экономист крупного польского банка PEKAO, говорит об этом так:

— Мы сами устанавливаем цену своих денег. А не кто-то другой. Мы можем приспосабливаться к условиям, которые диктует наша экономика.

Ликвидация польской валюты в пользу евро давно планировалась правительством партии «Гражданская платформа» и была одним из постулатов правления премьера Дональда Туска еще в 2008 году. Он тогда заявлял, что к 2011 году Польша расстанется со своим злотым. Это одно из обещаний, которые Д.Туску не удалось выполнить. Но это не конец притязаний его партии. В прошлом году лидер ее Гжегож Схетина заявил, что не оставляет надежды на реализацию плана перехода на евро.

Во многих странах, где входили в зону евро, цены значительно выросли. И потому много словаков или литовцев закупаются в магазинах приграничных польских городов. Возможно, именно потому более 70 процентов поляков не хотят введения евро. Аргументы приводят разные. Но сигнал очевиден — злотый должен остаться польской валютой.

Правительство «Права и справедливости» считает, что евро можно будет ввести только тогда, когда заработки поляков сравняются с зарплатами граждан Западной Европы. Но, очевидно, до этого пока еще далеко.