Путин: Москва может обойтись без Совета Европы

Россия не рвется в Совет Европы, и если страну не хотят там видеть, то Москва может обойтись без членства в этой организации, заявил на пресс-конференции по итогам встречи с финским президентом Саули Ниинисте российский лидер Владимир Путин.

Финский журналист, обращаясь к Путину, указал на то, что Москва не соблюдает правила организации. Он напомнил о разгоне протестов в Москве. На это Путин ответил, что Россия «не рвется» в Совет Европы, передает «Росбалт».