Путин: Москва может обойтись без Совета Европы
Россия не рвется в Совет Европы, и если страну не хотят там видеть, то Москва может обойтись без членства в этой организации, заявил на пресс-конференции по итогам встречи с финским президентом Саули Ниинисте российский лидер Владимир Путин.
Финский журналист, обращаясь к Путину, указал на то, что Москва не соблюдает правила организации. Он напомнил о разгоне протестов в Москве. На это Путин ответил, что Россия «не рвется» в Совет Европы, передает «Росбалт».
«Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого», — подчеркнул Путин, добавив, что в случае ухода РФ из СЕ россияне лишатся права обращаться в Европейский суд по правам человека.
По мнению Путина, это не лучший способ строительства «единой Европы от Лиссабона до Владивостока».
«Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских институтов», - добавил российский лидер.