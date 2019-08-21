Виктория Магда, специально для haqqin.az 21 августа 2019, 23:57

Киргизия замерла в стрессовом состоянии. Здесь ждут волнений в период с 25 августа по 13 сентября. Оперативные данные силовых структур подтверждаются периодическими сетевыми сообщениями и мессенджерами. Внимание жителей Киргизии в этих информациях обращают на то, чтобы не оставляли без внимания малолетних детей и держали под контролем подростков. В других посланиях предлагается потихоньку запасаться продуктами первой необходимости.

МВД в целом не исключает, что страна может оказаться в сложном положении. Хотя при этом в официальных обращениях высокопоставленные силовики говорят о стабильной ситуации и о том, что ведется постоянная работа по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью. Напоминают они и о существовании статьи за клевету и распространении дезинформации. Однако подобные заявления звучат столь часто, что, скорее, возымели обратный эффект. Тем более, что, как отмечалось, кто-то из «больших» нет-нет да и обронит фразу, свидетельствующую о том, что в Киргизии не все спокойно, и что арест экс-президента Алмазбека Атамбаева седативного воздействия на внутриполитическую обстановку не оказал, если вовсе не наоборот. Эффект взрыва бомбы произвело сообщение о том, что уголовное дело возбуждено против заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Это тот чиновник, который вступил в переговоры с Атамбаевым во время спецоперации в селении Кой-Таш, и именно его стараниям молва приписывает развязку того напряженного сюжета – Асанову удалось уговорить Атамбаева сдаться, не оказывая сопротивления. Однако сегодня ситуация повернулась против него. Военная прокуратура, ведущая следствие, утверждает, что Асанов при операции в Кой-Таше внезапно стал играть в свою игру – на переговоры с Атамбаевым у него не было полномочий, и начал он их самовольно. По выдвинутой версии, Асанов, занявший пост замглавы МВД в 2011 году в чине генерал-майора благодаря поддержке Атамбаева, работал на два фронта – на, собственно, МВД, т.е. выполнял служебные обязанности, но будучи обязанным экс-президенту за продвижение по службе, еще и на него лично. И, дескать, именно в действиях Асанова стоит искать разгадку того, каким образом Алмазбек Атамбаев и его окружение зачастую загодя знали о действиях правоохранительных органов в их отношении, благодаря чему успешно совершали упреждающие маневры.

Помимо этого в видеозапись переговоров в Кой-Таше попал странный кадр – Атамбаев передает Асанову какой-то пакет. Тут сразу две версии. Одни источники утверждают, что генерал получил от экс-президента пакет документов, подтверждающих законность приобретения ряда объектов недвижимости Атамбаевым. Вторая версия подходит по всем параметрам гангстерскому кино. Атамбаев якобы передал в пакете деньги и драгоценности Асанову не то на сохранение, не то за освобождение. Якобы группа Асанова должна была имитировать нападение на автомобиль генерала, в котором экс-президента вроде собирались доставить в Бишкек. После чего Атамбаев должен был благополучно скрыться. Но в последний момент что-то не сработало, и бывший киргизский лидер оказался в другом милицейском автомобиле и был-таки доставлен в СИЗО и арестован.

Так или иначе, а Асанов обвинен в предательстве интересов милиции, утрате доверия, в его доме проведен обыск, а сам он вызван на допрос. Но судя по всему Асанов успел скрыться, успев заявить, что «всегда был верен присяге и служебному долгу, и никогда не ставил личные интересы выше государственных». Еще одну бомбу уже в парламенте «взорвала» депутат Альфия Самигуллина, заявившая о заказном характере ареста экс-президента Атамбаева и о неправомочной отмене его неприкосновенности. Самигуллина потребовала обнародовать подтверждение Жогорку Кенеша Конституционной палатой об отмене упомянутой неприкосновенности, но в ответ получила «тишину», которая косвенно подтвердила ее обвинения. На том депутат не остановилась и вовсе объявила, что в стране происходит что-то непонятное, поскольку президент Сооронбай Жээнбеков якобы не знал о готовившемся штурме дома своего предшественника. «Президента Жээнбекова подставили? Кто? У нас в Киргизии демократия или анархия?» – и этот риторический вопрос Самигуллиной остался без ответа.