Военные Израиля обстреляли израильский гражданский самолет
На Голанских высотах военные Израиля ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.
При этом не уточняется, о каком типе летательного аппарата идет речь, и не говорится о последствиях обстрела.
"Силы Армии обороны Израиля на Голанских высотах засекли летательный аппарат, который был принят за подозрительный летательный аппарат из Сирии и, казалось, представлял реальную угрозу, поэтому по нему был открыт огонь", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что как только военные обнаружили ошибку, они прекратили огонь, передает РИА Новости.
Сайт Ynet пишет, что военные обстреляли легкий гражданский самолет Texan, облетавший Голанские высоты с целью аэрофотосъемки. Самолет поднялся в воздух около полудня. Примерно в 16:00 пилот почувствовал попадание постороннего предмета в крыло, заметил утечку топлива и совершил экстренную посадку.