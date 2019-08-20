Военные Израиля обстреляли израильский гражданский самолет

На Голанских высотах военные Израиля ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

При этом не уточняется, о каком типе летательного аппарата идет речь, и не говорится о последствиях обстрела.