Племянник бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова - Асхабали Абдулатипов предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и растрате 25 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как выяснило надзорное ведомство, в 2013-2017 годах Абдулатипов, возглавляя государственное казенное учреждение "Автохозяйство" (правительственный гараж), на основании письменных распоряжений и устных указаний принял на незаконное техническое обслуживание шесть иномарок.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - цитирует сообщение надзорного ведомства РИА Новости.

Уголовное дело передано в Советский районный суд Махачкалы, где оно будет рассмотрено по существу.

В ходе расследования Абдулатипов возместил причиненный бюджету республики ущерб.