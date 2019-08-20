И Насими Садыгова посадили новый след криминальной семьи
Неделю назад российские СМИ запестрели заголовками в духе «Не успел сбежать», «Поймали», «Посадили»… Все бы ничего, да только речь во всех статьях шла о российском бизнесмене азербайджанского происхождения Насими Садыгове, что не могло не привлечь наше внимание. Да и сами заголовки давали знать, что речь идет не о простом преступнике – его деяния обещали много интересного. К тому же имя задержанного тоже отсылало нас куда-то в недалекое прошлое, кричащее криминальными историями. Кто же такой Насими Садыгов, и чем он так «прославился»?
Итак, генерального директора компании «Союзмоставтодор» Насими Садыгова полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево. Предприниматель пытался покинуть пределы России. Как сообщили СМИ в МВД по Республике Хакасия, фирма Садыгова занималась реконструкцией федеральной трассы под Пригорском, что и объясняет причину доставки его в Черногорск, где городской суд отправил предпринимателя под домашний арест.
Но официальное сообщение МВД – это только цветочки в громкой истории, в которой прославился наш земляк в далекой от родины Хакасии. Рабочие компании давно стали протестовать против своего руководства, они решили приостановить работы, однако это не изменило ситуации. Как писало местное издание 19rus, дорожники в Хакасии не знали даже, как выйти на связь с работодателем. Поэтому они решили перекрыть федеральную трассу Р-257 «Енисей» и привлечь таким образом внимание к проблемам невыплат зарплат за полгода.
Протестующие рабочие как раз и занимались реконструкцией участка трассы Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с Монголией на участке км 389+000 – км 397+000 (возле Пригорска). Согласно договорам, заключенным ими при трудоустройстве, работодателем значилось ООО «Хакасавтодор» в лице представителя управляющего ООО «Группа компаний «СоюзМостАвтоДор» Насими Садыгова. Но последний, по словам рабочих, исчез, а телефон его не дают даже в бухгалтерии. На вопрос, когда будет зарплата, звучат только пустые обещания. Многие собирались увольняться, но людей запугали, мол, кто уволится, денег вообще не получит. В «Хакасавтодоре» заявили, что не имеют отношения к сложившейся ситуации, а заказчик работ — ФКУ Упрдор «Енисей» — от комментариев отказывался, мол, это вопрос «внутрихозяйственной деятельности» и выплата зарплаты не входит в их полномочия. А вот в прокуратуре Хакасии заявили, что еще в июне ведомство начало проверку по факту долгов по зарплатам.
Тем временем дотошным журналистам стали известны некоторые подробности задержания скандального подрядчика, который «закошмарил» ремонт дороги на черногорской горе в Хакасии. Рабочие, ремонтировавшие трассу, неоднократно жаловались, что им не платят заработную плату, и даже грозились перекрыть дорогу, когда долги накопились за полгода.
Помимо этого, сильно тормозился ремонт трассы, сроки были сорваны, заказчик - ФГУП Байкалуправдор - потребовал неустойку (более 90 млн рублей). Но Садыгову все было нипочем. Теперь становится ясно, почему: сорвав куш, он собирался покинуть пределы России. Кстати, задержали его в аэропорту Шереметьево хакасские полицейские, после чего предпринимателя этапировали в Черногорск, в местный ИВС. Пока решается вопрос об избрании меры пресечения. Хакасскому дорожнику инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В полиции сообщили, что на Садыгова поступило порядка 12 заявлений.
Постепенно свет стал проливаться и на другие сомнительные эпизоды из его бурного прошлого. Выяснилось, что возглавляемая Садыговым фирма ООО «Еврострой», зарегистрированная в Москве, была официально внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Однако это не помешало ему получить субподряд на ремонт 9-километрового участка федеральной трассы от генподрядчика – новосибирского АО «Сибмост». Заказчиком работ было Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей», расположенное в Красноярске. Рабочие, ремонтировавшие трассу и нанятые самим предпринимателем, неоднократно жаловались, что им не платят зарплату, и даже грозились перекрыть дорогу, когда долги накопились за полгода. Но потом обратились в прокуратуру, которая и инициировала проверку. Однако задержали пытавшегося сбежать от своих рабочих Насими Садыгова не за выплату зарплаты. Претензии к нему возникли по поводу незаконной добычи песчано-гравийной смеси (ПГС). Оказывается, подчиненные Садыгова попросту воровали ПГС с участка другого предприятия, при этом получая из федерального бюджета деньги за приобретение. Есть и другие эпизоды инкриминируемых Садыгову правонарушений, но они пока не очень-то афишируются.
А нужны ли они? Фамилия и «почерк» задержанного показались нам слишком уж знакомыми. И недолгие поиски вывели на журналистское расследование учредителя haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева, описанное в статье «Тень Садыговых над трупами», которое было опубликовано год назад на страницах haqqin.az. В расследовательской статье речь шла о братьях Туфане и Саламе Садыговых, которые, кроме дурной репутации в строительных делах, банковских и прочих скандалов, были замешаны и в убийстве российского бизнесмена Савкина. Да, того самого Савкина, в убийстве которого следствие обвиняет других выходцев из Азербайджана – братьев Рафика и Тельмана Исмайловых. И, как удалось установить haqqin.az, герой данной истории Насими является родным братом Туфана и Салама Садыговых.
Казалось бы, радоваться надо, что братья - наши земляки охватили своей деятельностью почти всю Россию от Крыма до монгольской границы. Но вот методы их деятельности, заключающиеся в хищениях, мошенничестве и прочих преступлениях, вызывают только чувство стыда за них. А еще заставляют задуматься: а ведь они могли «наследить» и в Азербайджане. Не вдруг же оказались братья в России, что-то они и у нас могли натворить такое, о чем самая пора вспомнить. Но это уже в следующей статье…