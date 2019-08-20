Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 00:40

Неделю назад российские СМИ запестрели заголовками в духе «Не успел сбежать», «Поймали», «Посадили»… Все бы ничего, да только речь во всех статьях шла о российском бизнесмене азербайджанского происхождения Насими Садыгове, что не могло не привлечь наше внимание. Да и сами заголовки давали знать, что речь идет не о простом преступнике – его деяния обещали много интересного. К тому же имя задержанного тоже отсылало нас куда-то в недалекое прошлое, кричащее криминальными историями. Кто же такой Насими Садыгов, и чем он так «прославился»? Итак, генерального директора компании «Союзмоставтодор» Насими Садыгова полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево. Предприниматель пытался покинуть пределы России. Как сообщили СМИ в МВД по Республике Хакасия, фирма Садыгова занималась реконструкцией федеральной трассы под Пригорском, что и объясняет причину доставки его в Черногорск, где городской суд отправил предпринимателя под домашний арест.

Но официальное сообщение МВД – это только цветочки в громкой истории, в которой прославился наш земляк в далекой от родины Хакасии. Рабочие компании давно стали протестовать против своего руководства, они решили приостановить работы, однако это не изменило ситуации. Как писало местное издание 19rus, дорожники в Хакасии не знали даже, как выйти на связь с работодателем. Поэтому они решили перекрыть федеральную трассу Р-257 «Енисей» и привлечь таким образом внимание к проблемам невыплат зарплат за полгода. Протестующие рабочие как раз и занимались реконструкцией участка трассы Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с Монголией на участке км 389+000 – км 397+000 (возле Пригорска). Согласно договорам, заключенным ими при трудоустройстве, работодателем значилось ООО «Хакасавтодор» в лице представителя управляющего ООО «Группа компаний «СоюзМостАвтоДор» Насими Садыгова. Но последний, по словам рабочих, исчез, а телефон его не дают даже в бухгалтерии. На вопрос, когда будет зарплата, звучат только пустые обещания. Многие собирались увольняться, но людей запугали, мол, кто уволится, денег вообще не получит. В «Хакасавтодоре» заявили, что не имеют отношения к сложившейся ситуации, а заказчик работ — ФКУ Упрдор «Енисей» — от комментариев отказывался, мол, это вопрос «внутрихозяйственной деятельности» и выплата зарплаты не входит в их полномочия. А вот в прокуратуре Хакасии заявили, что еще в июне ведомство начало проверку по факту долгов по зарплатам. Тем временем дотошным журналистам стали известны некоторые подробности задержания скандального подрядчика, который «закошмарил» ремонт дороги на черногорской горе в Хакасии. Рабочие, ремонтировавшие трассу, неоднократно жаловались, что им не платят заработную плату, и даже грозились перекрыть дорогу, когда долги накопились за полгода.