Азизов спешил отвезти ребенка в больницу, но сам погиб

Как сообщает Report, в селе Рустов Губинского района четырехлетнего Рената Оруджалиева сбила машина. Водитель автомобиля сбежал с места аварии.

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стали два человека.

Сосед ребенка, 28-летний Эмин Азизов, решил отвезти его в больницу. По дороге в больницу ВАЗ 2107, в котором также находились мама и бабушка Рената, столкнулся с другим автомобилем.

В результате происшествия Азизов погиб на месте происшествия, раненый ребенок же скончался в больнице. Мама и бабушка с тяжелыми травмами были доставлены в Губинскую центральную районную больницу.

В связи с произошедшим Губинская районная прокуратура ведет расследование.