Премьер Дании отказалась «воевать» с Трампом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не хочет вступать в словесную войну с президентом США Дональдом Трампом из-за вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии и отмененного визита главы Белого дома в Копенгаген. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью премьер-министра датскому телевидению.

«Глава правительства Гренландии Ким Кильсен очень ясно это выразил: Гренландия не продается. И я полностью это поддерживаю», — выразила свою позицию Фредериксен.

Ранее Дональд Трамп отменил запланированную на сентябрь встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии. В Дании инициативу главы Белого дома восприняли как «первоапрельскую шутку», а премьер-министр страны назвала дискуссию о покупке Гренландии «абсурдной». При этом принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе заявила, что остров может оказаться в распоряжении Штатов, только если этого захотят жители Гренландии.