Дмитрий Рой, отдел международной политики 01:38

Кто бы мог подумать, но сепаратистские настроения охватили папуасов, проживающих в Индонезии. Уже более недели продолжаются волнения коренного населения сразу двух провинций этой крупнейшей мусульманской страны региона - Папуа и Западной Папуа.

Все начиналось с бытовой, в общем-то, истории. В провинции Восточная Ява подвыпившие студенты затеяли драку со сверстниками. Полиция студиозусов задержала и отвезла в участок. Там, как это принято у стражей правопорядка во всем мире, буйным юнцам выдали по паре затрещин, обозвали «обезьянами» и поместили до утра в камеру. Выйдя оттуда на утро, парочка студентов из этой компании срочно позвонили домой и сообщили, что их задержала полиция, причем не за пьянку и драку, а за то, что они представители маленького, но очень гордого народа папуасов. Естественно, и про затрещины рассказали, и про «обезьян» - словом, пришлите денег на пиво, головы после полицейских застенков гудят, жажда мучает, а кошельки мы где-то потеряли. К несчастью для индонезийских властей, один из родственников незадачливых гуляк был в провинции Западная Папуа ведущим на местной радиостанции. Да вдобавок член Фронта освобождения Западной Папуа (ФОЗП). И тут же вышел в эфир с сообщением, что «наших бьют», а «потерявшие берега» полицейские в Восточной Яве открыли сезон охоты на папуасов, ловят их прямо на улицах, увозят в участки и подвергают там всяческим издевательствам и пыткам. И знаете - хватило ведь. Народ стремительно начал выходить на улицы, ахнуть не успели, как через несколько часов административный квартал и бизнес-центр в Малаквари, столице провинции Западная Папуа, выгорели дотла. Ну а потом уже протестующие вообще перестали себе в чем-то отказывать - и началась вакханалия папуасского бунта, «бессмысленного и беспощадного».

Разгромили местный рынок, подожгли тюрьму, откуда под шумок сбежали 250 заключенных, тут же влившихся в ряды протестующих. Периодически возникали драки с полицейскими, появились политические лозунги: «Папуа! Свобода» и «Мы не белые, мы не красные! Мы утренние звезды!» Кстати, чтобы было понятно, белый и красный - это цвета индонезийского флага. Утренняя звезда же изображена на знаменах Фронта освобождения Западной Папуа, а одно из самоназваний папуасов - «люди утренней звезды». И еще. Согласно индонезийскому законодательству, публичный показ флага ФОЗП запрещен, а тем, кто с ним выходит на улицу, грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Словом, с точки зрения местных властей сепаратизм папуасов - угроза достаточно серьезная, уж очень большими разрушениями и даже человеческими жертвами они всегда сопровождаются. Власти, кстати, поначалу избегали жестких мер в отношении бунтующих. Но через несколько дней поняли, что толпы в провинциальных городках откровенно звереют от вседозволенности и уже вот-вот начнут линчевать своих же соплеменников - «за сотрудничество с колониальной администрацией». Что грозит уже повальным хаосом. Поэтому несколько дней назад в две полыхающие беспорядками провинции начали перебрасываться дополнительные силы армии и полиции, до батальона на каждую, плюс резерв, находящийся в повышенной готовности к переброске. Естественно, что беспорядки сейчас активно пытаются «оседлать» представители политиканствующей папуасской интеллигенции. Бенни Венда, председатель Объединенного освободительного движения за Западную Папуа (есть и такое), заявляет, что папуасы не прекратят борьбу до тех пор, пока не достигнут «равенства, самоопределения и референдума о независимости». То есть уже замахиваются на создание собственного государства.