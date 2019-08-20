В Греции футбольные фанаты избили российского продюсера

Согласно информации источника, на продюсера напали четыре человека. Они спросили у него, откуда он. Не дожидаясь ответа, нападавшие попытались отобрать у россиянина микрофон и камеру. Продюсер оказал сопротивление, завязалась драка. В итоге журналисту сломали нос. Пострадавший обратился в полицию.

Об инциденте россиянин рассказал следующее: «Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанёс прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос».

По его же словам, нападение на него было совершено фанатами «Олимпиакоса».