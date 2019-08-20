Слухи о смерти Ирана несколько преувеличены новый цикл haqqin.az «Персидские мотивы»
Уже долгие годы Иран является основным источником негатива в информационных лентах, основным экспортером тревожных новостей. Все происходящее в Исламской Республике принято изображать оттенками черного, хотя это далеко не так. И редакция haqqin.az постарается «Персидскими мотивами», моментальными зарисовками повседневной жизни Ирана - политической, экономической, социальной и бытовой - показать нашим читателям эту нормальность.
Начнем с политической жизни - ну куда ж без нее, без «интриг, скандалов и расследований». Нет, не в погоне за сенсацией, а только для того, чтобы стало понятным - нормальная, если к политике вообще применимо это слово, в общем-то жизнь. Да и проблемы мало отличаются от тех, что существуют в любом государстве постсоветского пространства.
Как обычно, там, где собирается больше двух политиков и речь заходит о возможных перестановках в высших коридорах власти, жди скандала. Так, собственно, и происходит сейчас в отношении бывшего главы судебной власти Ирана Садека Амоли Лариджани, долгие годы считавшегося столпом законности и одним из наиболее доверенных лиц верховного лидера Али Хаменеи.
В цикле из трех передач, прошедших недавно на государственном телеканале, он подвергся жесткой, по иранским меркам - беспрецедентной критике. Коррупция, кумовство, тяга к роскоши и даже недостаточная компетентность в области исламского права - полный, словом, набор прегрешений, в которых экс-главу судебной системы страны обвиняли известные политики и религиозные авторитеты.
Даже 88-летний аятолла Мохаммед Язди, сам бывший главным судьей Ирана в сложное для Исламской Республики время, с 1989 по 1999 год, счел необходимым выступить против коллеги и преемника.
Главное здесь, конечно, обвинения в том, что Садек Лариджани «способствовал коррупции». Нет, доказательств того, что брал сам, никаких, да никто из критикующих об этом не говорил. Но вот масштабы афер, которые крутил его ближайший в течение многих лет помощник, Акбар Табарипур, находящийся сейчас под следствием, составляют несколько триллионов риалов или миллиардов долларов.
Более того, показания Табарипура послужили основанием для идущей сейчас крупнейшей чистке кадров в иранской судебной и банковской системах. Цепочка очевидна - масштабные аферы помощник Лариджани мог проворачивать, только будучи уверен в благосклонности своего высочайшего покровителя.
Но эти обвинения не основная причина кампании против экс-столпа законности, развернутой с молчаливого согласия Али Хаменеи. Коррупцией в Иране мало кого удивишь, да и если бы дело было только в ней. Даже не в самом Садеке Амоли Лариджани дело-то, по большому счету.
Суть в том, что на олимпе власти Исламской Республики, в канцелярии верховного лидера, приняли решение жестко «осадить» весь клан Лариджани, набравший слишком много власти и не скрывающий своих амбиций подняться в иерархии Ирана еще выше.
Судите сами - пять братьев, сыновья Мирзы Лариджани, уважаемого богослова и доверенного лица великого аятоллы Рухоллы Хомейни, всегда при власти: Али Лариджани - спикер Маджлиса, Мохаммад Джавад Лариджани - бывший заместитель министра иностранных дел, Садек Амоли Лариджани - бывший глава судебной власти, Бакер Лариджани - бывший заместитель министра, Фазель Лариджани - бизнесмен и «кошелек» семьи. Причем приставка «бывший» смущать не должна, влияния у них на несколько действующих министров хватит.
Серьезная сила, с собственными интересами и немалым ресурсом, таких действительно нужно держать под контролем и периодически «осаживать». Что сейчас и происходит.
Тем более что борьба с коррупцией на сегодняшний день в Иране - тема благодатная. Ибрахим Раизи, которого прочат в преемники Али Хаменеи, взялся за чистки жестко и невзирая на лица.
Так, на днях был уволен с работы генеральный директор автомобильного концерна-гиганта «Иран Ходро» почтенный Хашем Екке-Заре. А через пару часов, когда он собирал вещи в уже бывшем своем кабинете, за ним пришли. В тот же день были арестованы еще несколько старших менеджеров концерна. Обвинения серьезные - коррупционные схемы, «необоснованное завышение цен» на продукцию автомобильного гиганта, махинации в дочернем Parsyan Bank, где Екке-Заре последние семь лет был председателем совета директоров.
Этим дело не ограничилось. Верхушке менеджмента другого автоконцерна, Saipa, велено приготовиться к соседству на нарах с бывшими конкурентами. Шесть вице-президентов уже арестованы, генеральный директор находится под подпиской о невыезде. У них, кстати, ситуация еще хуже, чем на «Иран Ходро». Недавно Меджлису был представлен откровенно сенсационный отчет об аудите концерна. Так вот, согласно этому документу, 34% жертв автокатастроф с участием автомобилей Saipa Pride за последние 11 лет погибли из-за технических неисправностей, вызванных конструктивными недостатками этих машин. Которые представляют собой низкокачественные копии южнокорейской Kia Pride.
Но не только коррупционные скандалы кипят сегодня на внутриполитической кухне Ирана. Тут сразу сорок парламентариев при помощи Корпуса стражей исламской революции составили список членов семьи высокопоставленных государственных служащих, которые не только проживают за границей, но и имеют двойное гражданство, что законодательством Ирана в общем-то строго запрещено.
Список получился «звездным», прямо справочник «Кто есть кто в иранской элите». Особо отличились количеством двойников МИД, министерство нефти и администрация президента Роухани. Впрочем, и служащие других ведомств не сильно отстали. Причем крайне модным стало назначать проживающих за границей близких родственников руководителями различных зарубежных представительств.
Феерическое заявление по этому поводу, кстати, сделал мэр города Кум, религиозной столицы Исламской Республики, Мортеза Сакайян-Нежад. «Да, - сообщил он журналистам, - все шесть моих детей проживают за границей. Но там они ведут не праздный образ жизни, а являются послами доброй воли нашей Исламской Республики». Шикарно, не так ли? Думается, многим чиновникам иностранных государств стоит поучиться у мэра Кума изворотливости в столь щекотливом вопросе.
Парламентарии, правда, настроены весьма решительно и уже выдвинули законопроект, согласно которому все близкие родственники высокопоставленных государственных служащих должны либо в течение трех месяцев вернуться на родину, либо сами служащие должны подать в отставку с занимаемых постов. Впрочем, местные обозреватели оценивают вероятность принятия такого закона весьма скептически - интересы слишком уж громких фамилий он затрагивает.
Словом, не войной с остальным миром и не планами экспансии в действительности живут сегодня политики и чиновники Ирана. Не такие уж и монстры, просыпающиеся по утрам с лозунгами «Смерть Америке! Смерть Израилю!» Обычные люди с обычными страстями и интересами, одни озабочены толщиной собственных карманов, другие - чистотой рядов. А о результатах их деятельности в управлении Ираном - в следующий раз.