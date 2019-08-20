Икрам Нур, автор haqqin.az 01:55

Уже долгие годы Иран является основным источником негатива в информационных лентах, основным экспортером тревожных новостей. Все происходящее в Исламской Республике принято изображать оттенками черного, хотя это далеко не так. И редакция haqqin.az постарается «Персидскими мотивами», моментальными зарисовками повседневной жизни Ирана - политической, экономической, социальной и бытовой - показать нашим читателям эту нормальность. Начнем с политической жизни - ну куда ж без нее, без «интриг, скандалов и расследований». Нет, не в погоне за сенсацией, а только для того, чтобы стало понятным - нормальная, если к политике вообще применимо это слово, в общем-то жизнь. Да и проблемы мало отличаются от тех, что существуют в любом государстве постсоветского пространства.

Как обычно, там, где собирается больше двух политиков и речь заходит о возможных перестановках в высших коридорах власти, жди скандала. Так, собственно, и происходит сейчас в отношении бывшего главы судебной власти Ирана Садека Амоли Лариджани, долгие годы считавшегося столпом законности и одним из наиболее доверенных лиц верховного лидера Али Хаменеи. В цикле из трех передач, прошедших недавно на государственном телеканале, он подвергся жесткой, по иранским меркам - беспрецедентной критике. Коррупция, кумовство, тяга к роскоши и даже недостаточная компетентность в области исламского права - полный, словом, набор прегрешений, в которых экс-главу судебной системы страны обвиняли известные политики и религиозные авторитеты. Даже 88-летний аятолла Мохаммед Язди, сам бывший главным судьей Ирана в сложное для Исламской Республики время, с 1989 по 1999 год, счел необходимым выступить против коллеги и преемника. Главное здесь, конечно, обвинения в том, что Садек Лариджани «способствовал коррупции». Нет, доказательств того, что брал сам, никаких, да никто из критикующих об этом не говорил. Но вот масштабы афер, которые крутил его ближайший в течение многих лет помощник, Акбар Табарипур, находящийся сейчас под следствием, составляют несколько триллионов риалов или миллиардов долларов. Более того, показания Табарипура послужили основанием для идущей сейчас крупнейшей чистке кадров в иранской судебной и банковской системах. Цепочка очевидна - масштабные аферы помощник Лариджани мог проворачивать, только будучи уверен в благосклонности своего высочайшего покровителя. Но эти обвинения не основная причина кампании против экс-столпа законности, развернутой с молчаливого согласия Али Хаменеи. Коррупцией в Иране мало кого удивишь, да и если бы дело было только в ней. Даже не в самом Садеке Амоли Лариджани дело-то, по большому счету. Суть в том, что на олимпе власти Исламской Республики, в канцелярии верховного лидера, приняли решение жестко «осадить» весь клан Лариджани, набравший слишком много власти и не скрывающий своих амбиций подняться в иерархии Ирана еще выше. Судите сами - пять братьев, сыновья Мирзы Лариджани, уважаемого богослова и доверенного лица великого аятоллы Рухоллы Хомейни, всегда при власти: Али Лариджани - спикер Маджлиса, Мохаммад Джавад Лариджани - бывший заместитель министра иностранных дел, Садек Амоли Лариджани - бывший глава судебной власти, Бакер Лариджани - бывший заместитель министра, Фазель Лариджани - бизнесмен и «кошелек» семьи. Причем приставка «бывший» смущать не должна, влияния у них на несколько действующих министров хватит.

Серьезная сила, с собственными интересами и немалым ресурсом, таких действительно нужно держать под контролем и периодически «осаживать». Что сейчас и происходит. Тем более что борьба с коррупцией на сегодняшний день в Иране - тема благодатная. Ибрахим Раизи, которого прочат в преемники Али Хаменеи, взялся за чистки жестко и невзирая на лица. Так, на днях был уволен с работы генеральный директор автомобильного концерна-гиганта «Иран Ходро» почтенный Хашем Екке-Заре. А через пару часов, когда он собирал вещи в уже бывшем своем кабинете, за ним пришли. В тот же день были арестованы еще несколько старших менеджеров концерна. Обвинения серьезные - коррупционные схемы, «необоснованное завышение цен» на продукцию автомобильного гиганта, махинации в дочернем Parsyan Bank, где Екке-Заре последние семь лет был председателем совета директоров. Этим дело не ограничилось. Верхушке менеджмента другого автоконцерна, Saipa, велено приготовиться к соседству на нарах с бывшими конкурентами. Шесть вице-президентов уже арестованы, генеральный директор находится под подпиской о невыезде. У них, кстати, ситуация еще хуже, чем на «Иран Ходро». Недавно Меджлису был представлен откровенно сенсационный отчет об аудите концерна. Так вот, согласно этому документу, 34% жертв автокатастроф с участием автомобилей Saipa Pride за последние 11 лет погибли из-за технических неисправностей, вызванных конструктивными недостатками этих машин. Которые представляют собой низкокачественные копии южнокорейской Kia Pride.