Турция анонсировала саммит с Россией и Ираном по Сирии

В Анкаре 16 сентября под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет трехсторонний саммит по Сирии с участием России и Ирана. Об этом сказал пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в свою очередь отметил, что на саммите будут обсуждаться все аспекты урегулирования в Сирии, среди которых гуманитарные и политические вопросы, а также ситуация на земле, пишет ТАСС.

Комментируя тему создания зоны безопасности на севере Сирии, Калын отметил, что «с американской стороной ведутся переговоры о фактической реализации, процессе и масштабах». По его словам, стороны уже «согласовали основные рамки», передает Anadolu.